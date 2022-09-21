В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном

Их слышали недалеко от села Достук Баткенского района.

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В среду на границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности.

«Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана», - заявил РИА Новости представитель пресс-центра.

Он добавил, что ситуация на границе напряженная. Также отмечается, что информация об обстреле гражданских машин в селе Максат Лейлекского района и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности.

Напомним, боестолкновения на киргизско-таджикской границе начались на прошлой неделе. Жертвами конфликта стали десятки человек.