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Таджикистан и Киргизия договорились разблокировать дороги в зоне конфликта

Виктория Ивашечкина
08:47 19.09.2022
Стороны также отметили необходимость быстрее ликвидировать последствия военных действий.
Таджикистан и Киргизия договорились разблокировать дороги в зоне конфликта
© Фото: Игорь Егоров, РИА Новости
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Представители рабочих групп Таджикистана и Киргизии провели переговоры, на которых было решено разблокировать дороги в таджикскую общину Ворух. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана после встречи комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня.

В частности, в ходе встречи стороны отметили необходимость быстрее ликвидировать последствия конфликта.

«Рабочие группы согласились, что дороги должны быть открыты для движения. В этот же день была открыта дорога в сторону поселка Ворух», - цитирует ТАСС слова представителей пресс-службы.

Напомним, обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились в среду, 14 сентября. Страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне сообщалось, что, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, количество погибших в зоне вооруженного конфликта на киргизо-таджикской границе снова увеличилось и достигло 59 человек.

Информация о жертвах военного конфликта с Таджикистаном обновилась в течение суток 18 сентября. До этого МИД Киргизии заявил о 46 погибших в результате вооруженного противостояния границе с Таджикистаном.

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