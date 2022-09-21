Власти Подмосковья обещают обеспечить мобилизованных всем необходимым

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В Московской области мобилизованных граждан обеспечат всем необходимым. Об этом в среду сказал глава региона Андрей Воробьев. Также он пообещал позаботиться о семьях призванных в соответствии с указом Владимира Путина мужчин.

«Наша задача - сделать так, чтобы каждый резервист, который в соответствии с указом президента будет призван из Подмосковья оберегать мирную жизнь на Донбассе, был обеспечен всем необходимым», - заявил чиновник.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.