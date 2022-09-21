В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков: Боррель после слов о трибунале над россиянами утратил авторитет

Максим Крюков
16:36 21.09.2022
По словам представителя Кремля, отныне Россия соответствующим образом относится ко всем его заявлениям.
Песков: Боррель после слов о трибунале над россиянами утратил авторитет
© Фото: Chris Emil JanÃŸEn, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который поддержал инициативу о проведении трибунала над россиянами, нет должного авторитета в качестве главы европейской дипломатии.

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», - сказал он.

Глава евродипломатии заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Однако об украинских военных, которые совершают преступления, предпочел не говорить. При этом Боррель не стал уточнять, кто именно среди граждан России, по его представлению, должен быть привлечен к трибуналу.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта. При этом он также призвал европейские государства укрепить поддержку Киева и отметил, что впервые с момента своего создания межправительственный европейский фонд начал финансировать военную помощь в стране, в которой происходит конфликт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 Армия
Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на свободное развитие
17:06 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где проведет встречу с Гросси
16:20 В стране и мире
Власти Подмосковья обещают обеспечить мобилизованных всем необходимым
14:33 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении пункта дислокации формирования украинских националистов «Донбасс»
13:48 В стране и мире
Совфед одобрил закон о лишении свободы на 10 лет за дезертирство и неявку на службу по призыву
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.