Песков: Боррель после слов о трибунале над россиянами утратил авторитет

© Фото: Chris Emil JanÃŸEn, KeystonePressAgency, globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который поддержал инициативу о проведении трибунала над россиянами, нет должного авторитета в качестве главы европейской дипломатии.

«Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне», - сказал он.

Глава евродипломатии заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Однако об украинских военных, которые совершают преступления, предпочел не говорить. При этом Боррель не стал уточнять, кто именно среди граждан России, по его представлению, должен быть привлечен к трибуналу.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта. При этом он также призвал европейские государства укрепить поддержку Киева и отметил, что впервые с момента своего создания межправительственный европейский фонд начал финансировать военную помощь в стране, в которой происходит конфликт.