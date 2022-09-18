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Боррель заявил, что Украина должна определить условия для прекращения конфликта

Елизавета Потейчук
13:45 18.09.2022
При этом он также призвал европейские государства укрепить поддержку Киева.
Боррель заявил, что Украина должна определить условия для прекращения конфликта
© Фото: Mohammad Abu Ghosh, XinHua, Globallookpress
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта. При этом он также призвал европейские государства укрепить поддержку Киева и отметил, что впервые с момента своего создания межправительственный европейский фонд начал финансировать военную помощь в стране, в которой происходит конфликт.

 «Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия», - сказал Боррель  в статье для газеты Journal du dimanche.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС прокомментировал санкции в адрес РФ и подчеркнул, что они помогли Европе от энергетической и экономической зависимости от России.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз настроен на скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, но понимает, что решение зависит от Киева. Дипломат напомнил европейским парламентариям, что «переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

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