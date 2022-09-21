ЦБ рекомендовал российским банкам и МФО давать мобилизованным кредитные каникулы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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ЦБ рекомендовал российским банкам и МФО давать мобилизованным кредитные каникулы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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