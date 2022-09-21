Пилотируемый корабль «К.Э. Циолковский» запущен в космос с космодрома Байконур
Космический корабль получил имя в честь российского ученого, со дня рождения которого недавно исполнилось 165 лет.
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«Союз МС-22», получивший имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского в честь недавнего 165-летия ученого, стартовал в космос.
Пилотируемый корабль был запущен с космодрома Байконур.
Ранее «Звезда» показала кадры перезарядки сборок ядерного реактора ледокола от первого лица.