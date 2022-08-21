Атомный барьер: кадры перезарядки сборок ядерного реактора ледокола от первого лица

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Ранее «Военная приемка», посетив Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова, продемонстрировала «внутренности» ядерного реактора ледокола. Точнее, его полноразмерного и функционального имитатора.

Процесс перезарядки тепловыделяющих сборок активной зоны, которых в функционирующем реакторе 199 штук - сложный и долговременный процесс, выполняющийся с помощью автоматики. Однако присутствует нюанс: как обезопасить сотрудников предприятия от радиации извлекаемых сборок? Для этого был создан специальный контейнер, который опускается в реактор и достает отработавшие сборки.

Атомный реактор на расстоянии вытянутой руки и атомные реакции на ледоколах - главным героем этого выпуска программы станет самый современный реактор в своем классе, созданный для самого большого действующего ледокола на планете «Арктика». Редчайший случай: съемочную группу не только допустили прямо к атомной энергетической установке судна-гиганта, но и показали, как она работает. Также в этом выпуске зритель увидит, как проектируются и как строятся современные ледокольные атомные реакторы, какое топливо для них используют, как его получают. И главное: как эти технологии работают в суровых условиях Арктики - смотрите в новом выпуске программы «Русские двигатели. Атомные реакторы на ледоколах».