Глава СПЧ назвал борьбой за свободу решение о частичной мобилизации

Он также подчеркнул, что конфликт начался не 24 февраля, это началось давно - многие годы назад.

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Ситуация на Украине поставила четкий вопрос - лишение свободы и суверенитета России или борьба за независимость и свободу страны и российского общества. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Президент ясно объяснил, что это серьезная война, и украинский театр военных действий - часть той огромной войны, которую против нас развязал Запад. Он участвует в войне непосредственно - вооружение, огромные поставки», - сказал он.

Фадеев обратил внимание на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что в настоящее время против России организуют различные операции 150 натовских военных, при этом есть довольно большое количество наемников. На территорию Украины, как отметил глава СПЧ, не введены разве что регулярные части НАТО.

Он также подчеркнул, что конфликт начался не 24 февраля, это началось давно - многие годы назад. Расширение НАТО на Восток - это фактически стратегические, но еще не боевые действия. Стратегия альянса, по его словам, нацелена на то, чтобы уничтожить Россию как суверенное независимое государство.

«И теперь выбор простой: или пусть нас захватят так или иначе, лишат нас свободы. Или мы находим в себе мужество и боремся за свою свободу, за свой суверенитет. Вот какая ставка сейчас - есть у нас мужество или нет. Верховный главнокомандующий показывает, что у него мужество есть, у армии русской мужество есть. Теперь вопрос к обществу. У общества есть это мужество? Я уверен, что большая часть российского общества этим мужеством обладает. Вот как сегодня стоит вопрос - это борьба за нашу свободу. Это теперь даже не вопрос отдельных бывших частей Украины, а вопрос нашей с вами свободы, свободы России и российского общества», - подытожил глава СПЧ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о готовности российского оборонного ведомства к частичной мобилизации. По его словам, настало время на практике применить опыт, который был получен в ходе ежегодных стратегических учений.