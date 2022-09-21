ГИБДД разрешит предъявлять водительские права в электронном виде
Российским автомобилистам с 1 октября в тестовом режиме разрешат предъявлять инспекторам ГИБДД водительские удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто"», - передает РИА Новости слова Черникова.
Сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство.
Ранее стало известно, что в электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации транспортного средства. Этот документ будут использовать в бумажном виде при сделках, но электронный формат СТС будет являться подтверждением законности соглашения гражданских лиц.