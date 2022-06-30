В России могут внедрить электронные водительские права до конца года

В электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации ТС. Было отмечено, что этот документ будут использовать в бумажном виде при сделках, но электронный формат СТС будет являться подтверждением законности соглашения гражданских лиц.

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До конца 2022 в РФ могут внедрить электронные водительские права, это нововведение Госавтоинспекция разрабатывает вместе с Минцифры. Такое заявление сделал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифры, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», - заявил он.

В электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации ТС. Было отмечено, что этот документ будут использовать в бумажном виде при сделках, но электронный формат СТС будет являться подтверждением законности соглашения гражданских лиц.

Было добавлено, что в настоящий момент система находится в режиме тестирования.

Ранее замглавы ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на ПМЭФ-2022 заявил, что в стране идет разработка изменений в правилах получения водительского удостоверения, однако в настоящий момент итогового документа еще нет.