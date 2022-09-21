Историческое событие: как жители ДНР восприняли решение о проведении референдума

Простые граждане и местные власти уверены, что поддержка референдумов в Донбассе и на контролируемых ВС РФ территориях Украины - это историческое решение.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ДНР с воодушевлением восприняли заявление президента РФ Владимира Путина о референдуме. Что говорят жители региона, и как именно будет проводится голосование на местах о вхождении республики в состав России, рассказал находящийся в Донецке корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко. По его словам, как простые граждане, так и власти считают, что поддержка референдумов в Донбассе и на контролируемых ВС РФ территориях Украины - это историческое решение.

«Здесь живут такие же люди, которые говорят на русском языке, ничего не хотят менять в своей жизни в плане своего общения, в плане своего отношения к жизни, себя, как человека русского, и сегодняшнее решение президента РФ Владимира Путина поддержать население ДНР - проведение референдума, на самом деле воспринято, как праздник», - сказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

В Луганской и Донецкой Народных Республиках мобилизация объявлена с первого дня спецоперации. И тем, кто воюет на фронте, сейчас нужна помощь. Жители Донецка решение о проведении референдумов в Донбассе восприняли с радостью.

«Мы проголосовали в принципе давно уже за то, чтобы вступить в Россию, очень даже долгожданное. Все с удовольствием проголосуют, несмотря ни на что», - сказал он.

Ранее в телеобращении к россиянам 21 сентября президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.