МО РФ: ударом ВКС в районе Артемовска уничтожено более 75 украинских боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: ударом ВКС в районе Артемовска уничтожено более 75 украинских боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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