Обстрел ВСУ повредил трубу системы технической воды Запорожской АЭС

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В результате обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ получила повреждение одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока. Об этом на брифинге 21 сентября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока», - сказал он.