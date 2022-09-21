Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области

По предварительной информации, пострадавших нет.

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В Мурманской области сошел с рельс пассажирский поезд. Об этом сообщили в главке МЧС России по региону.

Информация об инциденте в районе перегона станции Куна и Ягельный бор поступила в 13.00. С рельс сошли без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск - Санкт-Петербург.

«С рельс сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», - говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС: 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

Ранее в Красноярском крае сошли с рельс 24 вагона поезда с бревнами и концентратом свинца.