Более 20 вагонов с бревнами и концетратом свинца сошли с рельсов в Красноярском крае

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В Красноярском крае в Бирилюсском районе 24 вагона поезда с бревнами и концентратом свинца сошли с рельсов. Как отметили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате происшествия никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что 11 июня 2022 года в вечернее время недалеко от станции Суриково Бирилюсского района Красноярского края при следовании грузового поезда произошел сход 24 вагонов, груженных бревнами и концентратом свинца. В результате происшествия произошло опрокидывание части вагонов с лесом, падения вагонов с концентратом свинца не допущено, никто не пострадал», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в районе иранского города Тебес сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента погибло по меньшей мере 10 человек, еще 50 получили травмы.