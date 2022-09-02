Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе
Президент Украины пересмотрел вопрос участия страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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Украинский лидер Владимир Зеленский отменил собственные указы, относящиеся к участию делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на территории ЛДНР.
Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте президента Украины.
Ранее власти Херсонской области заявили, что население региона испытывает настоящую ненависть к Зеленскому и киевскому режиму. Негативное отношение к власть имущим, стоящим «у руля» на Украине, усиливается с каждым новым обстрелом региона.