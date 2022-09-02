В стране и мире Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе Алиса Краузе Президент Украины пересмотрел вопрос участия страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. © Фото: Ukrainian Presidency Press Offic Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинский лидер Владимир Зеленский отменил собственные указы, относящиеся к участию делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на территории ЛДНР. Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте президента Украины. Ранее власти Херсонской области заявили, что население региона испытывает настоящую ненависть к Зеленскому и киевскому режиму. Негативное отношение к власть имущим, стоящим «у руля» на Украине, усиливается с каждым новым обстрелом региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика