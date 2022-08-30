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Власти Херсонской области заявили, что люди ненавидят Зеленского

Игнат Далакян
07:03 30.08.2022
По словам замглавы администрации региона, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью - это их «бессмысленные эмоции и рефлексия».
Власти Херсонской области заявили, что люди ненавидят Зеленского
© Фото: Sarsenov Daniiar Ukraine Preside Globallookpress
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Чем больше украинские нацисты обстреливают Херсонскую область, тем больше ее жители требуют проведения референдума. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди ненавидят (Владимира - прим. ред.) Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», - передает РИА Новости слова Стремоусова.

Согласно словам заместителя главы администрации региона, все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью - это их «бессмысленные эмоции и рефлексия», поскольку точка невозврата пройдена.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что очередная попытка наступления Вооруженных сил Украины в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях с треском провалилась. В Минобороны РФ отметили, что украинские подразделения в ходе боевых действий понесли большие потери.

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