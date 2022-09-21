Шойгу анонсировал наращивание боевого потенциала ВДВ

По словам министра, соединения ВДВ выполняли самые сложные и ответственные задачи начиная с первых дней специальной военной операции. Министр отметил самоотверженность десантников, неизменно проявляющих стойкость и мужество при выполнении воинского долга.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что будет наращиваться боевой потенциал ВДВ.

«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, соединения ВДВ выполняли самые сложные и ответственные задачи начиная с первых дней специальной военной операции. Министр отметил самоотверженность десантников, неизменно проявляющих стойкость и мужество при выполнении воинского долга.

«Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания Героя Российской Федерации», - подчеркнул Шойгу.

Он уточнил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию более сотни зданий и сооружений в интересах четырех соединений ВДВ, а также Рязанского воздушно-десантного училища. Это, как отметил Сергей Шойгу, позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, а также создать комфортные бытовые условия личному составу.

Также Шойгу рассказал об усилиях ВС РФ по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов