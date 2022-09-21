Армия Шойгу рассказал об усилиях ВС РФ по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Шойгу рассказал об усилиях ВС РФ по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об усилиях российских военных по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях. «После взятия под контроль Мариуполя, сильно разрушенного ВСУ и нацбатами, верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить жильем всех лишенных крова и восстановить пострадавшую инфраструктуру», - отметил он на заседании Коллегии МО РФ. По словам Сергея Шойгу, специалисты военно-строительного комплекса выполняют работы в городе в круглосуточном режиме. Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика