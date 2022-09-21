Шойгу рассказал об усилиях ВС РФ по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях
Шойгу рассказал об усилиях ВС РФ по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об усилиях российских военных по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.
«После взятия под контроль Мариуполя, сильно разрушенного ВСУ и нацбатами, верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить жильем всех лишенных крова и восстановить пострадавшую инфраструктуру», - отметил он на заседании Коллегии МО РФ.
По словам Сергея Шойгу, специалисты военно-строительного комплекса выполняют работы в городе в круглосуточном режиме.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.