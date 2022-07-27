МО РФ: регулярный паром в Мариуполь будет доставлять грузы для восстановления республик Донбасса

Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Минобороны России запустило сегодня регулярную паромную линию из города Ейск в Краснодарском крае в Мариуполь. На паромах будут доставлять грузы для восстановления республик Донбасса.

Первый паром «Лаврентий» уже вышел из морского порта в Ейске. Он может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 фур и более 130 пассажиров.

В сутки судно будет совершать один кругорейс. Линия задействована для отправки различных грузов, а ее запуск осуществила ООО «Оборонлогистика». Компания будет использовать собственный паромный флот.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полным ходом идет восстановление разрушенных зданий, которые пострадали в ходе боевых действий. Сейчас в городе ведутся строительные работы по возведению пятиэтажного дома, детского сада и аварийно-спасательного центра МЧС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов