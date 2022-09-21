В Кремле объяснили, почему было принято решение о мобилизации

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Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», - сказал представитель Кремля.