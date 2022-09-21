В стране и мире Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации Анна Касаткина В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказавшись раскрывать содержание неопубликованного пункта. «Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть», - ответил Песков на вопрос о том, почему в документе нет 7-го пункта. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и воинской учетной специальностью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика