Госдума получила уведомление Путина об объявлении в России частичной мобилизации
Ранее глава государства проинформировал Совфед о решении объявить частичную мобилизацию в РФ.
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Государственная дума получила уведомление президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что глава государства проинформировал Совфед о решении объявить частичную мобилизацию в РФ.
В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация, сообщил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан.