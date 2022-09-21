В стране и мире Путин проинформировал Совфед о решении объявить частичную мобилизацию в РФ Тимур Шерзад Валентина Матвиенко добавила, что президент уверил Совфед в том, что речь идет о независимости и свободе России. Они будут обеспечены всеми имеющимися у страны средствами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сообщила, что президент РФ Владимир Путин уже проинформировал Совфед о частичной мобилизации. «В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан. И Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ», - сообщила Матвиенко на открытии первого пленарного заседания Совета Федерации на осенней сессии. Валентина Матвиенко добавила, что президент уверил Совфед в том, что речь идет о независимости и свободе России. Они будут обеспечены всеми имеющимися у страны средствами. Ранее Владимир Путин заявил, что цель Запада - разобщить и уничтожить Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика