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Путин проинформировал Совфед о решении объявить частичную мобилизацию в РФ

Тимур Шерзад
10:10 21.09.2022
Валентина Матвиенко добавила, что президент уверил Совфед в том, что речь идет о независимости и свободе России. Они будут обеспечены всеми имеющимися у страны средствами. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сообщила, что президент РФ Владимир Путин уже проинформировал Совфед о частичной мобилизации. 

«В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан. И Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ», - сообщила Матвиенко на открытии первого пленарного заседания Совета Федерации на осенней сессии. 

Валентина Матвиенко добавила, что президент уверил Совфед в том, что речь идет о независимости и свободе России. Они будут обеспечены всеми имеющимися у страны средствами. 

Ранее Владимир Путин заявил, что цель Запада - разобщить и уничтожить Россию.

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