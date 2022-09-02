В ЦБ РФ сообщили о расширении ценового коридора ОСАГО с 13 сентября

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Коридор базового тарифа ОСАГО с 13 сентября будет увеличен на 26% как вверх, так и вниз. Это означает, что страховщики смогут предлагать автовладельцам более выгодные условия на фоне подорожания запчастей. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. По оперативным данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться - несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Таким образом, базовая ставка тарифа по ОСАГО для владельцев легковых автомобилей будет варьироваться от 1 646 до 7 535 рублей. Коридор для общественного транспорта расширится на 17,8%.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот для владельцев машин, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Документ предусматривает отсрочки на 90 дней для заключения договора ОСАГО.