Водителям из Донбасса предоставили льготы по оформлению ОСАГО в России

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Во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот для владельцев машин, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Документ предусматривает отсрочки на 90 дней для заключения договора ОСАГО.

Новый закон уже вступил в силу. Льготный порядок вводится задним числом. Статьи закона распространяются на аварии в России с 24 февраля. Также в документе прописан и порядок страховых выплат по ОСАГО. Если виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель из ДНР, ЛНР или Украины, то выплаты за ущерб производиться будут из средств гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков.

Напомним, накануне жителям Донецкой и Луганской народных республик разрешили менять водительские права на российские без экзаменов. Разработать данное послабление было лично поручено правительству РФ президентом Владимиром Путиным.