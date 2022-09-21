В Минэкономразвития спрогнозировали ослабление, а затем укрепление курса рубля
В ближайшие годы курс рубля будет на 10-15% крепче, чем в последние пять лет, заявил глава ведомства Максим Решетников.
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Реальный курс рубля в ближайшие годы будет крепче на 10-15%, чем в последние пять лет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он пояснил, что сейчас ожидается ослабление курса рубля.
«В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», - сказал министр.
Ранее эксперт заявил, что укрепление рубля и политика дедолларизации повлияли на снижение в России уровня инфляции.