Эксперт объяснил причины снижения уровня инфляции в России

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Укрепление рубля повлияло на снижение уровня инфляции в России. Кроме того, на это повлияла политика дедолларизации экономики страны. Такое мнение высказал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Еще это может быть обусловлено сокращением импорта в Россию зарубежных товаров, которые покупались за доллары и евро», - считает эксперт.

По мнению Леонида Хазанова, также повлиял и сезонный фактор - хороший урожай овощей и фруктов. Цены на них снизились.

Напомним, ранее в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Российской Федерации заявил, что в следующем году инфляция в России выйдет к целевому уровню.

По словам российского лидера, по результатам этого года инфляция будет 12%.