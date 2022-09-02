«Мозговой центр»: что представляет собой штаб коалиционной группировки на учениях «Восток-2022»
На полигоне Сергеевский, где пройдет основной розыгрыш учений «Восток-2022», приступил к работе объединенный штаб коалиционной группировки войск. Там представлены все страны, которые принимают участие в маневрах. Оперативные группы от вооруженных сил Азербайджана и Белоруссии, Индии и Китая, Сирии и Таджикистана планируют и уточняют, как работать боевым группам в ходе учений.
На первом заседании штаба уже обсудили предстоящие действия войск и провели ориентирование оперативных групп на макете местности. Как оно проходит, увидел корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.
«Штаб коалиционной группировки - это мозговой центр учений "Восток-2022". На замаскированной позиции, в этой палатке, обсуждают ежедневно каждую деталь тренировок. Вот и сейчас идет очередное совещание с представителями всех стран-участниц», - сказал корреспондент.
Закурдаев также показал макет, где изображена часть полигона Сергеевский со схематичным расположением войск иностранных контингентов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов