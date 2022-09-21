Военнослужащие ВС РФ доставили гуманитарную помощь в Терпеньевскую школу-интернат

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Российские военнослужащие организовали доставку крупной партии гуманитарной помощи в Терпеньевскую школу-интернат в Запорожской области. Вместе с военными, на просьбы о помощи откликнулись в «Единой России», а также в волонтерских организациях.

Сотни килограммов продуктов, бытовая химия, вещи первой необходимости и одежда для детей, находящихся на попечении школы-интерната - здесь с благодарностью принимают все.

«Мне сегодня вдвойне приятно. Почему вдвойне, это уже неоднократно, к нам приезжают волонтеры, а также военнослужащие Российской Федерации, которые отозвались на нашу просьбу, оказать посильную помощь в приобретении и доставке нам продуктов питания, бытовой химии, ну и много другого», - рассказал врио директора Терпеньевской специализированной школы-интерната Петр Ульянов.

Он выразил надежду на то, что гуманитарную помощь его школе будут поставлять и дальше. С его слов, на все просьбы к бойцам ВС РФ и волонтерам он не получил ни одного отказа.

Ранее российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную партию гуманитарной помощи для мирных жителей освобожденных населенных пунктов в Харьковской области. В сопровождении военной полиции гумпомощь доставили на грузовиках. Гуманитарную помощь фасуют в индивидуальные продуктовые наборы и выдают по паспорту, с внесением в единую электронную базу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.