Гуманитарную помощь фасуют в индивидуальные продуктовые наборы и выдают по паспорту, с внесением в единую электронную базу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную партию гуманитарной помощи для мирных жителей освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В сопровождении военной полиции гумпомощь доставили на грузовиках. В населенных пунктах Харьковской области, где подразделения ВСУ еще несколько месяцев назад были отброшены на десятки километров, жизнь начинает обретать по-настоящему цивилизованные, мирные формы. Снова появилось электричество, заработали магазины, аптеки, парикмахерские и кафе. Местные предприниматели понемногу налаживают взаимодействие с российскими поставщиками.

Гуманитарную помощь сейчас фасуют в индивидуальные продуктовые наборы, выдают по паспорту, с внесением в единую электронную базу. Местные жители уже оценили нововведение.

«Очень важно, естественно, потому что магазины еще закрыты. Для пенсионеров все организации еще закрыты. Денег взять негде. Единственное, что мы в частном секторе, есть немного свое, и, естественно, гуманитарка. На 90% она помогает, очень сильно», - рассказала журналистам местная жительница Харьковской области Валентина.

Центр выдачи гуманитарной помощи из России в Харьковской области работает на базе одного из магазинов. Продукты, предметы первой необходимости выдают каждый день. С наступлением учебного года продуктовые наборы для семей с детьми пополнились и канцелярскими принадлежностями. В центре есть запас теплых вещей, их выдают, конечно же, бесплатно. Выплата пособий и пенсий от украинских властей не поступает месяцами, а для людей, лишившихся средств для существования, помощь из России очень важна.

Мирную жизнь восстанавливают во всех освобожденных населенных пунктах Харьковской области. И мешают этой работе только обстрелы артиллерии ВСУ, прилеты в огороды и дворы украинских дронов-камикадзе, жалуются местные жители.