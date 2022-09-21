В Петербурге создали призывную комиссию по частичной мобилизации

Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генштаб установит для города.

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В Санкт-Петербурге создали призывную комиссию по частичной мобилизации. Ее возглавил губернатор города Александр Беглов.

«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя - военный комиссар города Сергей Качковский», - говорится в пресс-службе администрации губернатора, передает РИА Новости.

Также подчеркивается, что комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Петербурга.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам российского главы, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о частичной мобилизации уже подписан.