Памятник Екатерине II предложили создать в Луганске

В ноябре 1795 года российская императрица распорядилась основать в долине реки Лугань первый на юге страны чугунолитейный завод, заложив тем самым будущий город.

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Памятник российской императрице Екатерине II предложили установить в Луганске. Подобную инициативу обсудили сегодня в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) заместитель председателя организации Николай Овсиенко и мэр Луганска Манолис Пилавов.

Памятник Екатерине II предложено установить, как основоположнице города. 14 (25) ноября 1795 года она издала указ об основании в долине реки Лугань первого на юге Российской Империи чугунолитейного завода. Для работы на нем привлекались специалисты из российских губерний, а в 1797 году здесь был образован поселок, получивший название Луганский завод.

Николай Овсиенко поддержал инициативу и отметил, что в данный момент Российское военно-историческое общество проводит конкурс на лучший проект памятника Екатерине II в Херсоне. Зампред РВИО пригласил к участию в конкурсе скульпторов и архитекторов из Луганска. Прием заявок осуществляется до 10 октября 2022 года.