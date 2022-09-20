Опубликованы кадры спасения застрявшего в трубе ребенка в Башкирии

Спасателям пришлось отпилить часть трубы, операция заняла около двух часов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Башкирии спасли полуторагодовалого ребенка, который провалился в трубу. Инцидент произошел в деревне Первое Тапчаново, мальчик упал в трубу длиной шесть метров.

Приехавшие на место спасатели МЧС РФ решили, что единственная возможность вызволить малыша - осторожно отпилить часть трубы. Операция заняла около двух часов.

Ребенка вызволили, он находился в сознании. Сейчас за мальчиком наблюдают врачи.

Ранее в Иркутске с балкона одного из жилых домов спасли маленькую девочку. Спасатели использовали специальный транспорт с выдвижной лестницей.