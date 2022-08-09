Иркутские полицейские спасли маленькую девочку с балкона многоэтажки

© Видео: ГУ МВД РФ по Иркутской области © Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

Иркутские полицейские сняли с балкона одного из жилых домов маленькую девочку, которая без присмотра родителей находилась там долгое время. К правоохранителям обратился очевидец, которого насторожил одинокий ребенок.

«Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка. При этом девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приангарью.

Выяснилось, что мать девочки ушла из дома накануне вечером, заперев дверь и оставив малышку в одиночестве. По факту произошедшего проводится специальная проверка. Сообщается, что мать девочки уже попадала в поле зрения оперативников.