В ОДКБ заявили о напряженной обстановке и интенсивных боях в Афганистане

Начальник Объединенного штаба ОДКБ также указал на обострение внутренних противоречий среди талибов*.

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В Афганистане ведутся интенсивные бои между бойцами Фронта сопротивления и членами движения «Талибан»*, сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Ключевое влияние на развитие обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности оказывает ситуация в Исламской Республике Афганистан, которая сохраняется напряженной и характеризуется интенсивными боевыми действиями между вооруженными формированиями исламского движения "Талибан"* и отрядами ополченцев единого Фронта сопротивления», - сказал он.

Сидоров также констатировал резкое ухудшение социально-экономических показателей, растущую бедность населения, голод, безработицу и нарастающую напряженность в приграничных районах.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ также указал на обострение внутренних противоречий среди талибов*, которые спровоцировали ликвидация главаря «Аль-Каиды»** Аймана аз-Завахири и еще ряда лидеров радикальных движений.

«Войсковые части Министерства обороны совместно со специальными подразделениями Министерства внутренних дел Афганистана с целью нормализации ситуации в стране продолжают проведение специальной операции против вооруженных формирований единого Фронта сопротивления в северных провинциях страны», - сказал Сидоров.

Одновременно с этим в западных, центральных и южных провинциях страны продолжались операции афганских правоохранителей по нейтрализации незаконных вооруженных формирований, в результате которых систематически ликвидируют террористов «Исламского государства»***, изымают оружие у боевиков и запрещенную литературу.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

*** «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов