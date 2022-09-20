В Петербурге полыхает склад на площади 1000 квадратных метров

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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В Санкт-Петербурге горит склад. Сейчас спецслужбы ликвидируют возгорание. По последней информации МЧС, площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров.

«Двадцатого сентября в 6:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 25. В складском здании размером 40х110 метров происходит горение», - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МЧС, сведений о пострадавших на данный момент не поступали. При этом, отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения.

«К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 71 человек личного состава», - отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось о крупном пожаре на лакокрасочном предприятии. Уточнялось, что строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа.

К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов.

Позже стало известно, что площадь возгорания на лакокрасочном заводе достигла более пяти тысяч квадратных метров.