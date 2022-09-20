В Петербурге полыхает склад на площади 1000 квадратных метров
В Санкт-Петербурге горит склад. Сейчас спецслужбы ликвидируют возгорание. По последней информации МЧС, площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров.
«Двадцатого сентября в 6:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 25. В складском здании размером 40х110 метров происходит горение», - говорится в сообщении ведомства.
Как подчеркнули в МЧС, сведений о пострадавших на данный момент не поступали. При этом, отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения.
«К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 71 человек личного состава», - отмечается в заявлении.
Накануне сообщалось о крупном пожаре на лакокрасочном предприятии. Уточнялось, что строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа.
К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов.
Позже стало известно, что площадь возгорания на лакокрасочном заводе достигла более пяти тысяч квадратных метров.