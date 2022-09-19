Площадь мощного пожара на лакокрасочном заводе в Ижевске превысила 5000 квадратных метров

К тушению привлекли около ста человек и тридцати единиц специальной техники.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Площадь возгорания на лакокрасочном заводе в Ижевске достигла более пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в ведомстве, из-за пожара частично обрушилась кровля здания. В настоящий момент на месте происшествия работает мобильная лаборатория по замеру экологической обстановки. К тушению привлекли около ста человек и тридцати единиц специальной техники.

Напомним, на Салютовской улице в Ижевске ликвидируют пожар на лакокрасочном предприятии. Строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа. На опубликованных кадрах видны сильный дым и пылающее пламя.