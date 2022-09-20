«Известия»: в Казахстане задерживают российские грузовики с товарами из ЕС

Как утверждается, на данный момент с проблемами столкнулись три компании.

© Фото: Gu Yu, XinHua, globallookpress

Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за введенных требований со стороны Астаны. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Как уточняется, данная мера коснулась отечественных компаний, которые везут товары от границы с Евросоюза. Там прицепы перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из России.

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находятся на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого», - уточнил представитель ассоциации.

Утверждается, что на данный момент с проблемами столкнулись три компании. Об этом следует из письма Минтранса РФ в Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как уточняется, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы.

Власти Казахстана стали требовать от РФ разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из Евросоюза. При этом, как подчеркивает СМИ, эти структуры не передают документы друг другу. А новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне введенных другими странами ограничений на транзит российские власти выделят 5,5 миллиарда рублей Калининградской области. По словам премьера, из-за действий «недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов».