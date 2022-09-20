Итальянцы ответили латвийцам на запрет «Катюши» музыкальным флешмобом

Самую известную за рубежом русскую песню исполняют в разных стилях и жанрах.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Итальянцы массово исполняют русский хит «Катюша» - в социальных сетях начался флешмоб в поддержку России. Поводом для акции стало решение латвийских властей на официальном уровне запретить произведение Матвея Блантера и Михаила Исаковского.

Самую известную за рубежом русскую песню исполняют в разных стилях и жанрах: а капелла, на скрипке, на гитаре, хором. Итальянцы решили поддержать Россию, продемонстрировать любовь к русской культуре и выступить против дискриминации и отмены в Евросоюзе всего русского.

В годы Великой Отечественной именно «Катюша» стала своеобразным музыкальным символом Красной Армии и ее побед. Впоследствии ее полюбили во всем мире - за красивую мелодию и трогательные слова о любви, понятные каждому.

Ранее в поддержку России выступили жители немецкого Кельна. Митингующие призывали отменить антироссийские санкции и прекратить оказание военной помощи Украине.