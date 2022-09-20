Сочи в зоне риска: кадры последствий непогоды в регионах России

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Несколько российских регионов приняли на себя удар непогоды. В Чувашии аномальное тепло до 20 градусов тепла сменилось ливнем и ураганом. Шквалистый ветер сбивал с ног людей и валил деревья. Студенты местного колледжа сняли, как у соседнего здания уносит крышу.

Сильный дождь размыл дороги. В ряде районов ни пройти, ни проехать. Ливни и грозы терзают и Сочи. Часть улиц ушла под воду. Больше всего пострадало село Веселое. Глубокие лужи на шоссе, ведущем на курорт Роза Хутор. Отдыхающих просят быть осторожнее, воздержаться от прогулок в горах и у моря.

Локальные потопы и в городе Орел. На него тоже обрушились дожди с грозами. Ливневая канализация не справляется с нагрузкой. Были перебои с электроснабжением.

В воскресенье, 18 сентября, сообщалось, что десятки населенных пунктов в Курской области остались без электричества из-за непогоды. Непогода разыгралась в выходной день вечером. Сразу несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер. По сообщениям регионального главка МЧС, он дул с порывами до 22 метров секунду. Кроме этого, по последней информации, количество жертв урагана увеличилось до двух человек.