В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сочи в зоне риска: кадры последствий непогоды в регионах России

Виктория Ивашечкина
07:10 20.09.2022
В городе часть улиц ушла под воду из-за сильного ливня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Несколько российских регионов приняли на себя удар непогоды. В Чувашии аномальное тепло до 20 градусов тепла сменилось ливнем и ураганом. Шквалистый ветер сбивал с ног людей и валил деревья. Студенты местного колледжа сняли, как у соседнего здания уносит крышу.

Сильный дождь размыл дороги. В ряде районов ни пройти, ни проехать. Ливни и грозы терзают и Сочи. Часть улиц ушла под воду. Больше всего пострадало село Веселое. Глубокие лужи на шоссе, ведущем на курорт Роза Хутор. Отдыхающих просят быть осторожнее, воздержаться от прогулок в горах и у моря.

Локальные потопы и в городе Орел. На него тоже обрушились дожди с грозами. Ливневая канализация не справляется с нагрузкой. Были перебои с электроснабжением.

В воскресенье, 18 сентября, сообщалось, что десятки населенных пунктов в Курской области остались без электричества из-за непогоды. Непогода разыгралась в выходной день вечером. Сразу несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер. По сообщениям регионального главка МЧС, он дул с порывами до 22 метров секунду. Кроме этого, по последней информации, количество жертв урагана увеличилось до двух человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:17 В стране и мире
Эрдоган заявил, что Турция не будет отчитываться перед ЕС за участие на саммите ШОС
05:44 Армия
Видео
Командир артбатареи НМ ЛНР рассказал о применении «Гиацинтов» против ВСУ
05:10 Армия
Видео
«Работы много»: командир расчета РСЗО «Ураган» рассказал об уничтожении националистов в зоне спецоперации
03:47 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS
00:50 В стране и мире
Видео
Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.