Найти работу за неделю: как помогают трудоустроиться жителям Мелитополя

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Порядка полутора тысяч вакансий открыто для соискателей в Мелитополе. На время ожидания подходящей вакансии людей приглашают на общественные оплачиваемые работы.

В городском центре занятости вакансии предлагают всем обратившимся, в том числе, соискателям из других городов. Открыто около 1500 вакансий: от рабочих до специалистов узкого профиля и руководителей подразделений.

Для соискателей без образования и тех, кто пока не нашел работу по профессии, действует специальная программа.

«На сегодняшний день у нас очень активно работает программа по трудоустройству людей на общественные работы, по благоустройству территорий. Все предприятия, которые у нас запустились по Мелитополю и району, принимают людей на условиях общественного труда, заключаются договора, все это финансируется, естественно, оплата ежемесячно», - рассказала она.

По словам Паньковой, в среднем на поиск работы соискатели тратят не более недели. Кроме того, все желающие могут пройти курсы повышения квалификации или получить среднее или высшее образование бесплатно, что повысит шансы на трудоустройство.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как с 1 сентября в Мелитополе заработали школы. Ученики полностью обеспечены новыми учебными материалами и школьными принадлежностями.