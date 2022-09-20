Более миллиона человек в Мексике остались без света после мощного землетрясения

На данный момент известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате подземных толчков.

© Фото: Мичоакан Vision 21, imageBROKER.com, Global Look Press

Около 1,2 миллиона человек остались без света в пяти регионах Мексики из-за мощного землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в понедельник, 19 сентября, на западе страны. Об этом информирует Федеральная комиссия по электроэнергии.

«Землетрясение затронуло 1,2 миллиона пользователей в пяти регионах. Сервис восстановлен на 68%, пострадали 8% потребителей», - сказано в сообщении, опубликованном в блоге комиссии в Twitter.

Как уточняется, сильнее других пострадала столица и штат Мехико - более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Еще 145 тысяч - в штате Колима, 106 тысяч - в Мичоакане и 72 тысячи - в штате Халиско. Кроме этого, известно об одном погибшем и одном пострадавшем в результате землетрясения.

Также подчеркивается, что подземные толчки произошли в годовщину двух разрушительных землетрясений - 2017 и 1985 годов.

В воскресенье, 18 сентября, сообщалось, что у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Местные жители рассказали о разрушении одного из мостов. О пострадавших не сообщалось.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, на глубине около 10 километров. На японском островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава была объявлена угроза цунами