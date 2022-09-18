Мощное землетрясение разрушило мост на Тайване

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У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Местные жители сообщили о разрушении одного из мостов. О пострадавших не сообщается.

Геологическая служба США сообщает, что эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, на глубине около 10 километров. На японском островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава была объявлена угроза цунами.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. По данным геологической службы США (USGS), есть угроза цунами. Сообщается, что происшествие произошло в 348 километрах к северо-западу от столицы тихоокеанского государства - Порт-Морсби, население которого составляет 283 тысячи человек, а эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.