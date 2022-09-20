Эрдоган заявил, что Турция не будет отчитываться перед ЕС за участие на саммите ШОС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет отчитываться перед Евросоюзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Евросоюз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу», - подчеркнул политик, передает газета Yeni Şafak.

Ранее Эрдоган сообщил о планах Турции вступить в ШОС. Он объяснил, что быть приглашенным гостем и страной-участником - это разные вещи, и только положение участника уравнивает Турцию с другими членами организации.

Кроме этого, президент Турции назвал плодотворной встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС в Самарканде, которая состоялась в пятницу, 16 сентября. Эрдоган отметил, что надеется на «хорошие результаты».

В свою очередь, согласно заявлению Владимира Путина, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Российский лидер также заявил о росте товарооборота между странами.