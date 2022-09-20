Пекин уличил США и Европу в высокомерии в отношении Москвы

По мнению профессора Университета Сучжоу Гао Чжикая, независимо от ситуации в мире, отношения Москвы и Пекина останутся уважительными.

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Москва и Пекин уважают друг друга, в отличии от США и Евросоюза, которые проявляют высокомерие по отношению к России. Об этом заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

«Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», - цитирует РИА Новости слова эксперта.

По мнению Гао Чжикая, которое он высказал на прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде, взаимное уважение России и Китая останутся прежними, независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире.

В ходе саммита состоялась личная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.