Джонсон дал британцам уникальный совет, как сэкономить на потреблении электроэнергии

По словам Джонсона, потратив 20 фунтов (23 доллара) на новый электрический чайник, британцы смогут сэкономить электричество на 10 фунтов (11,6 долларов) в год.

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Нынешний британский премьер-министр Борис Джонсон поделился с жителями Соединенного Королевства советами по экономному потреблению электроэнергии. Так, премьер посоветовал приобрести новые чайники, чтобы экономить на электричестве.

Таким образом, по его словам, потратив 20 фунтов (23 доллара) на новый электрический чайник, британцы смогут сэкономить электричество на 10 фунтов (11,6 долларов) в год. Об этом он заявил 1 сентября во время выступления по теме энергетической безопасности страны.

«Если у вас старый чайник, которому нужна целая вечность, чтобы закипеть, то вам может потребоваться 20 фунтов, чтобы заменить его. Но если вы купите новый, то будете экономить 10 фунтов каждый год на счетах за электричество», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось мнение прессы Британии, дискутирующей на тему энергетического кризиса, назревающего в стране. Приводилась информация, что годовой счет на оплату для среднего британского домохозяйства увеличится с 1971 до 3549 фунтов стерлингов.

Один из пользователей Сети написал, что нынешний премьер-министр Джонсон «отправил страну на тележке в ад» и «Великобритания теперь несостоявшееся государство».