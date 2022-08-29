«На тележке в ад»: британцы возмущены ростом цен на энергию в стране

Указано, что сбережения порядка шести миллионов домохозяйств в Королевстве могут исчезнуть после увеличения стоимости энергии на 80%.

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В британской прессе дискутируют на тему энергетического кризиса, назревающего в стране. Отмечается, что накопления почти шести миллионов домохозяйств в Королевстве могут исчезнуть после увеличения стоимости энергии регулятором Ofgem на 80%.

Об этом сообщает издание The Daily Mail. Также приводится информация, что годовой счет на оплату для среднего британского домохозяйства увеличится с 1971 до 3549 фунтов стерлингов. Указано, что вместе с тем около 2,2 миллионов дополнительных домохозяйств «будут вынуждены израсходовать каждую копейку своих сбережений к апрелю 2024 года».

«Худшее еще впереди: британцам говорят об ожидании двузначной инфляции в результате повышения предельных цен на энергоносители до следующей зимы. Великобритания сталкивается с самым большим снижением уровня жизни с 1950-ых годов», - пишет газета.

В комментариях к публикации пользователи смогли выразить свое мнение, вплоть до иронии и сильнейшего негатива. Один из пользователей - eisner - написал, что нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «отправил страну на тележке в ад» и «Великобритания теперь несостоявшееся государство».

«Они собираются уйти с рынка, люди борются. Теперь, когда они ждут больше денег, почему бы правительству не остановить эту жадность: у нас нет денег, мы не можем платить деньги. Мне все равно: я отказываюсь использовать газ и электричество кроме необходимого, у меня в детстве не было центрального отопления, завернусь, как тогда», - написал комментатор lady vivienne.

Немногим ранее в немецкой Баварии отметили безуспешность поисков альтернативы газу из России. Премьер-министр федеральной земли Бавария указал, что не помогли совершенные визиты в Катар, Норвегию, Канаду.