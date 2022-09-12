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«Не слезают с неба»: кадры работы Су-35С ЗВО в ходе спецоперации

Алексей Алексеев
05:00 12.09.2022
После обнаружения радиоизлучающей цели пилот Су-35 уничтожил ее специальной ракетой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сверхманевренный истребитель Су-35С отрывается от полосы и за несколько секунд набирает высоту в сотни метров. Он ложится на боевой курс и через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.

Су-35 - один из самых маневренных истребителей. При этом он может взять до восьми тонн боевой нагрузки. Проходя сквозь облака, истребители летят еще выше, пока не займут нужный эшелон.

Их задача - выйти в зону боевого дежурства и находиться поблизости. Когда с командного пункта передают, что в воздухе замечен украинский самолет, экипажи Су-35 сближаются с противником и атакуют.

© ТРК "Звезда"

В этот раз командир истребителя засек ПВО украинских вооруженных сил. После обнаружения он уничтожил противника специальной ракетой, которая находит цель по сигналу от него.

«При выходе на боевой курс мной была замечена радиоизлучающая цель в направлении боевого курса, о чем я доложил на командный пункт. После разрешения работы я выполнил пуск ракеты по наземной цели», - рассказал командир авиационного звена Су-35 Александр.

Поразив цель, летчик получает приказ вернуться на аэродром. После боевого вылета истребитель немедленно готовят к следующему: его заправляют, заряжают, а техники - подвешивают под крыло новую ракету взамен использованной.

© ТРК "Звезда"

Су-35 - это истребитель поколения 4++, один из сверхманевренных, с изменяемым вектором тяги. В ближнем бою ему нет равных. Но создан он не только для воздушных дуэлей.

«Он не только работает, как истребитель по воздуху. Он работает и "воздух-поверхность" управляемыми ракетами. Также осуществляется с него бомбометание различными типами боеприпасов», - добавил командир авиационного звена Су-35 Александр.

Гул взлетающих и приземляющихся истребителей слышен на аэродроме днем и ночью. Авиация Западного военного округа, как говорят сами летчики, не слезает с неба, гарантируя полное превосходство в воздухе.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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