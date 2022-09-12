«Не слезают с неба»: кадры работы Су-35С ЗВО в ходе спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сверхманевренный истребитель Су-35С отрывается от полосы и за несколько секунд набирает высоту в сотни метров. Он ложится на боевой курс и через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.

Су-35 - один из самых маневренных истребителей. При этом он может взять до восьми тонн боевой нагрузки. Проходя сквозь облака, истребители летят еще выше, пока не займут нужный эшелон.

Их задача - выйти в зону боевого дежурства и находиться поблизости. Когда с командного пункта передают, что в воздухе замечен украинский самолет, экипажи Су-35 сближаются с противником и атакуют.